Via del Mare: «Prima i lavori per la terza corsia in A4»

Il Partito Democratico dell’Altosile insorge contro il progetto per la Strada del Mare annunciato nei giorni scorsi dal Governatore Zaia durante la posa della prima pietra della nuova rotonda di Vallio, a Roncade.

«Da 17 anni non si sono ancora trovati tempo e soldi per realizzare la terza corsia nel tratto tra Noventa di Piave e Portogruaro. Pensiamo sia semplicemente scandaloso - dicono i militanti del Pd -. Per quanto riguarda la Regione Veneto è scandaloso che anziché correre ventre a terra per completare la terza corsia sull’A4 tra Noventa e San Donà, tiri fuori dal cilindro una nuova superstrada per andare in vacanza disinteressandosi di chi tutti i giorni per lavoro si immette su un’autostrada vecchia e non più funzionale. Chiunque la percorra ne percepisce immediatamente la pericolosità e si rende conto che è continua fonte di code, ritardi e rallentamenti. Disfunzioni che danneggiano il nostro sistema economico che ha bisogno di strutture moderne, efficienti e sicure. La Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, proprietarie di Autovie Venete, devono assumersi la responsabilità politica dei ritardi e trovare rapidamente la soluzione attesa da chiunque si trovi a percorrere quel tratto di strada, senza nascondersi dietro cavilli e senza scaricare la responsabilità su altri. La realizzazione di quell’ultimo tratto di terza corsia non è più rinviabile» concludono.