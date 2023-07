Corpo intercomunale di Polizia Locale: al via uno sportello mobile

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana, da martedì primo agosto attiverà un nuovo servizio pubblico nelle piazze dei Comuni di Villorba, Arcade, Breda di Piave e Carbonera. «Sarà - afferma la comandante Barbara Ciambotti - uno Sportello Mobile, concettualmente “inclusivo”, che esce dai luoghi spesso valutati come stanze della burocrazia per collocarsi vicino ai cittadini negli spazi comuni, come nei mercati e nelle piazze delle singole realtà».

Lo Sportello Mobile sarà presente ai mercati comunali dalle ore 8 alle ore 9 il lunedì a Breda di Piave in piazza D. Olivi, il martedì ad Arcade in Piazza Vittorio Emanuele III e il giovedì a Carità di Villorba in piazza Aldo Moro. A Carbonera sarà invece presente in piazza Fabris il sabato dalle ore 9 alle ore 10.

Il nuovo servizio, ideato e sviluppato dal Comune capofila di di Villorba congiuntamente con Arcade, Breda di Piave e Carbonera rappresenta un importante passo avanti per facilitare la collaborazione con la comunità. I cittadini avranno ora un contatto diretto con gli agenti della Polizia Locale, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo, pur rimanendo comunque possibile la richiesta di appuntamenti presso gli uffici del Corpo in altri giorni della settimana.

«Questo nuovo servizio, lo Sportello Mobile» affermano i sindaci dei Comuni coinvolti Francesco Soligo, Domenico Presti, Cristiano Mosole e Federica Ortolan «offre ai cittadini un'opportunità snella per interagire direttamente con gli agenti, facilitando segnalazioni, ricevendo informazioni e chiarimenti su questioni di interesse pubblico».