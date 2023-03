Assegnate 87 borse di studio agli studenti di Villorba

Lunedì 27 marzo alle ore 17 nella sala conferenze di Villa Giovannina il sindaco Francesco Soligo e l’assessore all’Istruzione Barbara Haas consegneranno durante la tradizionale cerimonia gli attestati di merito agli studenti della scuola secondaria di I e II grado e dei Centri di Formazione Professionale, a giovani diplomati in Istituti Tecnici Superiori e a giovani laureati che hanno conseguito la borsa di studio a seguito della partecipazione ai bandi di concorso 2022. Gli studenti meritevoli di Villorba sono in totale 87, 80 delle secondarie e 7 laureati in diverse discipline.

«Questo appuntamento» sottolinea il sindaco Francesco Soligo «è da oltre 20 anni tra quelli più importanti fortemente voluti dall’Amministrazione Comunale per dare visibilità all’impegno dei nostri ragazzi e dare un sostegno al merito. Il Comune finanzia le borse di studio sia con un proprio budget, quest’anno di oltre 16.000 euro, sia grazie a specifiche convenzioni con finanziatori privati che per questa edizione hanno contribuito con 3.700 euro. Un particolare ringraziamento lo dobbiamo quindi alle famiglie Pastro, Lovat, alla cooperativa Comunica, Mazzocato, e all’Azienda agricola Nonno Andrea».

Ecco tutti i premiati

Sono 13 gli studenti premiati della scuola secondaria di primo grado, 180 Euro ciascuno, che hanno concluso l’anno scolastico 2021/2022 con votazione pari a 10/10: Maria Bortoletto, Irene Chin, Viola Donadi, Jacopo Durante, Maddalena Graziati, Giada Guarino, Ilaria Lamon, Anna Morandi, Orsola Mosele, Giulia Ongaro, Laura Perin, Gregorio Sbaiz, Sofia Zambon.

Ben 66 studenti della scuola secondaria di secondo grado II grado e i CFP, riportando nell’anno scolastico 2021/2022 una votazione media pari o superiore a 8,5 oppure una votazione pari o superiore a 95/100 all’esame di stato riceveranno una borsa di studio di 200 euro ciascuno: Giovanni Piovesan, Nicola Biscaro, Margherita Mason, Lorenzo Ghedin, Martina Sozza, Giorgia Riboni, Erica Maniscalco, Mattia Biscaro, Francesca Battaglia, Teresa Zanatta, Chiara Zambon, Emma Lisa Nanni, Giovanni Mason, Giulia Martin, Pietro Mantese, Filippo Giacomin, Matteo Colladon, Eleonora Cadono, Caterina Basso, Samantha Gjeci, Christian Zanatta, Adele Zanatta, Giorgia Vallotto, Matilde Vanessa Carmen, Francesca Scilla Alice Visentin, Elisa Barbon, De Capitani Luca, Veronica Pavan, Alessia Zanata, Sara Bettiol, Irene Nardin, Arianna Zambon, Eleonora Scopelliti, Chiara Boscato, Davide Benetton, Emma Tonon, Viola Tomietto, Serena Fanti, Lorenzo Dotto, Angela Fabris, Emma Cheberle, Giulia Dal Ben, Irene Da Re, Alberto Tiveron, Marta Pavanello, Arianna Vallotto, Alice Rosato, Eleonora Amadio, Davide Brugnotto, Ilaria Piazza, Ester Furlanetto, Aurora Nocerino, Anna Durante, Simone Giiuliano, Alessio Dall’acqua, Riccardo Munaretto, Giorgia Gasparin, Osarume Anabel Osagiede, Silvia Bettiol, Gaia Papi, Caterina Pasqualetto, Anna Zambon, Gaia Seghetti, Giulia De Marchi, Vanessa Barbon.

Diplomata ITS Academy: Giada Gajo, diplomata Tecnico Superiore nel corso “Eyewear Product Manager Junior” che fa parte dell’ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy”.

Sette Borse di studio per laureati

Borsa Ivano Pastro: Silvia Biscaro, laureata in Architettura,110 lode; Nicolò Guidolin, laureato in Ingegneria Biomedica, 110 lode. Borsa Adamo Lovat: Federica De Luca, laureata in Quaternario, Preistoria e Archeologia,110 lode. Borsa Comunica (“Daniele Lele Piovesan”): Anna Dal Cin, laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, 110 lode. Borsa Luigi Mazzocato: Anna Piazza, laureata in Medicina e Chirurgia, 110 lode; Elisabetta Pegorer, laureata in Medicina e Chirurgia, 110 lode. Borsa Azienda Agricola Nonno Andrea: Elisa Girotto, laureata in Scienze Biologiche,104/110.