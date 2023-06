Skatepark di Villorba e Progetto Giovani: binomio vincente

Lo skatepark di Villorba si conferma un punto di riferimento per i giovani appassionati di skateboard e street art, attirando l'attenzione non solo sul territorio locale. Il Progetto Giovani ha saputo sia costruire e promuovere, la settimana scorsa, un evento come il Parkarità Day 2023 (tappa del campionato Regionale Veneto Skate Juniores e ParKarità Skate contest) ottenendo il successo meritato, sia coinvolgere writers di livello, veri e propri artisti urbani, che hanno realizzato un murales che ha impreziosito l’area.

«Sono orgoglioso» ha detto il sindaco Francesco Soligo «che questo spazio, durante la manifestazione dedicata al contest competitivo e poi al free skate sia diventato il fulcro delle attività giovanili. Dal mondo writer, a quello della musica. Penso, ad esempio, agli undici ragazzi delle tre band musicali protagonisti della Magic Bus Music che alla sera si sono alternati sul palco a fine contest o al DJ set in azione per creare l'atmosfera coinvolgente che ha caratterizzato l'intera giornata in cui sono transitate, tra atleti, accompagnatori e semplici appassionati, circa un migliaio di persone».

Il successo dell'evento non si è limitato infatti alla partecipazione dei concorrenti, ma ha coinvolto anche il pubblico numeroso che ha affollato lo skatepark. Durante le sette ore e mezza di durata dell'evento, che ha avuto inizio alle 15:00 e si è concluso alle 23:30, è stato possibile notare un continuo flusso di persone, stimando un'affluenza di circa mille visitatori. Lo skatepark di Villorba si conferma quindi come un luogo di incontro e aggregazione per i giovani, che trovano in questo spazio la possibilità di esprimere la propria passione per lo skateboard e l'arte urbana. Il progetto giovani continua a crescere e ad attirare l'attenzione, offrendo opportunità di sviluppo e espressione per le nuove generazioni.