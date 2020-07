Vittorio Veneto, visita di commiato per il Comandante della Guardia di Finanza

Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Alessandro Nicola Serena, ha incontrato questa mattina il Sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, per una visita di commiato.

55 anni, originario di Maniago nel pordenonese e laureato in Economia e Commercio, il colonnello Serena lascerà prossimamente il suo incarico nella Marca. Era arrivato a Treviso nel 2015, provenendo dal Comando generale di Roma, dove aveva rivestito il ruolo di Capo ufficio centrale per le relazioni con il pubblico. Il sindaco ha avuto parole di elogio per l’operato di Serena e gli ha formulato gli auguri dell'amministrazione per gli importanti e prestigiosi incarichi che lo attendono al suo ritorno nella capitale.