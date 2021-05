Vittorio Veneto, la fondazione «Ispirazione» dona aiuti alle famiglie della città

Il sindaco Miatto ha ringraziato Rina Biz e l'associazione per il gesto compiuto

Fare comunità e sostenere le persone che vivono momenti difficili. Rina Biz, fondatrice e presidente di «Ispirazione», realtà che si occupa di sviluppo dell’economia sociale e di educazione, è stata presente ieri a Vittorio Veneto per un incontro con il Sindaco Antonio Miatto. La signora Biz ha voluto personalmente consegnare al Primo Cittadino 20 buoni spesa offerti dalla Fondazione da lei presieduta, che andranno ad altrettante famiglie della nostra città. Il sindaco Miatto ha ringraziato Rina Biz e la Fondazione «Ispirazione» per il gesto compiuto, con il quale, hanno inteso offrire il proprio aiuto alla comunità di Vittorio Veneto, messa alla prova dall’emergenza pandemica in atto.