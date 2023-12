Canottieri Sile, grande successo per la Vogata dei Babbi Natale

Anche quest'anno, in occasione della Vogata dei Babbi Natale sul Sile di sabato 23 dicembre, circa un centinaio di soci, parenti e amici di ogni età della Canottieri Sile si sono dati appuntamento sulle acque del fiume cittadino per gli auguri di Natale. Mascarete, sandoli, canoe, barche da canottaggio, nonché il grande dragon boat timonato dal presidente del sodalizio Massimo Donadon hanno solcato il Sile dalla sede sociale di via Tezzone sino a Villa Letizia e ritorno.

Una scia di Babbi Natale grandi e piccini, elfi e renne ha così colorato il Sile tra lo sguardo stupito dei suoi abitanti cigni, peraltro ormai abituati ad incontrare quotidianamente gli atleti e gli amanti della voga in tutte le sue espressioni. Al brindisi finale non ha voluto mancare il sindaco Mario Conte che, assieme al vicesindaco Alessandro Manera, al direttore generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi ed agli altri rappresentanti istituzionali presenti, ha ribadito la vicinanza e l'amicizia della comunità trevigiana alla società sportiva più antica di Treviso (fondata nel 1908). Un bel modo anche per inaugurare il nuovo biennio sociale da parte del neoeletto consiglio direttivo (composto, oltre al già citato presidente Donadon, da Alberto Munari, Francesco MIrolo, Mario Dal Bo, Luciano Mestriner, Renato Guidolin e Nicola Magaldi) che, con il sostegno di tutti i soci ed il supporto della Città di Treviso, si propone di completare al più presto i già programmati lavori di ammodernamento e di efficientamento energetico della sede sociale in linea con l'obiettivo di di conseguire, prima Asd in Italia, la certificazione ISO 1401, ossia ecosostenibile ed a impatto ambientale zero.