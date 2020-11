Covid, Zaia: «In Veneto indice Rt tra i più alti oggi in Italia»

Inizia con un ricordo e un omaggio a Remo Sernagiotto il punto stampa di lunedì 30 novembre tenuto dal Governatore Luca Zaia. «Non avrei mai pensato che Remo potesse andarsene a 65 anni. Tutta la mia vicinanza va oggi ai suoi familiari».

«Il Veneto è entrato nella fase di stabilità della curva dei contagi e dei ricoveri ma dobbiamo stare molto attenti a possibili recrudescenze del virus. In Corea sta succedendo proprio ora. Evitare assembramenti e tenere la mascherina serve anche per far ripartire tutta la sanità perché ci sono molti pazienti, anche oncologici, tenuti in lista di attesa perche le cure e gli interventi sono sospesi a causa del Covid. Alle 17 di oggi avremo una nuova riunione con il Governo dove cercheremo di capire quali sono le novità per il nuovo Dpcm. Questo decreto sarà di importanza fondamentale: dovrà affrontare Covid, influenza e la più grande campagna vaccinale della storia. Il Dpcm dovrà durare almeno fino ad aprile e, per questo motivo, va stretto un patto con i cittadini richiamandoli al rispetto delle regole per il bene comune. Prima di tutto viene la salute ma se il problema sono gli assembramenti sarà difficile spiegare ai cittadini l'eventualità in cui cinema, teatri e piste da sci resteranno chiusi mentre la movida nei bar e nelle piazze resterà concessa. L'indice Rt è quello che pesa di più nella decisione del Governo sui colori delle regioni. Oggi in Veneto l'indice Rt è a 1,20. Nelle scorse settimane andava bene, oggi è uno degli indici più alti in Italia. Dobbiamo fare attenzione a rimanere in zona gialla» ha concluso il Governatore.

Il bollettino di Azienda Zero

A livello regionale sono 2003 i nuovi positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. 2608 ricoverati in area non critica (+28 rispetto a domenica). 339 persone in terapia intensiva (+8). 34 nuovi dicessi rispetto a domenica. In provincia di Treviso sono 175 i nuovi positivi rispetto al bollettino di domenica sera. 14399 i casi attualmente positivi. Un'altra persona ha perso la vita portando il totale dei decessi nella Marca a 554. Restano 43 le persone ricoverate in terapia intensiva: 23 a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 7 a Montebelluna e una a Castelfranco. In area non critica 115 pazienti a Montebelluna, 101 a Vittorio Veneto, 86 al Ca' Foncello, 55 al San Camillo, 37 a Motta di Livenza 25 a Oderzo, 13 a Conegliano e 1 a Castelfranco Veneto. A questi dati vanno aggiunti i 20 ricoveri nell'ospedale di comunità di Treviso e i 15 nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto

Il video della diretta