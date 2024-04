Run for Children, seconda edizione a Zenson: «Obiettivo superare i 700 iscritti»

Run for Children Treviso è il racconto di un’iniziativa di successo che va avanti dal 2017 e l’anno scorso ha superato complessivamente i 100 mila euro di donazioni complessive.

Run for Children, dal 2023, si corre però anche a Zenson di Piave, dov’è nata una seconda versione della manifestazione podistica che, attraverso il progetto Lilt - Giocare in corsia, destina l’intero ricavato delle iscrizioni all’attività dei volontari dei reparti di pediatria oncologica degli ospedali di Treviso e Conegliano. L’appuntamento per la seconda edizione di Run for Children Zenson di Piave è per domenica 21 aprile. La manifestazione, organizzata dall’Asd R4C in collaborazione con l’amministrazione comunale, è aperta a tutti e si svilupperà su un percorso di 8 chilometri che porterà i partecipanti a correre (e a camminare) nei luoghi più belli e caratteristici del territorio, tra i vigneti e l’area del parco fluviale. Le iscrizioni saranno possibili anche domenica sul posto, sino a pochi minuti dal via, previsto alle 10.30 in Piazza 2 Giugno. La quota d’iscrizione (8 euro) dà diritto ad un ricco kit di partecipazione che comprende anche la t-shirt ufficiale dell’evento. Previsti inoltre un ristoro lungo il percorso e uno all’arrivo, dove i partecipanti troveranno anche ricchi stand gastronomici organizzati dai bar del paese.

Il commento

«L'anno scorso, per l’edizione inaugurale, abbiamo raggiunto i 700 iscritti. Questa volta ci piacerebbe fare ancora meglio - spiegano gli organizzatori Gianluca Sacilotto, Fabio Simionato e Norma Pezzutto, anime e regia anche di Run for Children Treviso -. Sarebbe un bellissimo risultato per gli scopi solidali dell’evento che prevedono la donazione del 100% delle quote d’iscrizione a Lilt-Giocare in corsia». Poi, passando per la Falcata di Villorba (27 luglio), inizierà il lungo conto alla rovescia in vista di Run for Children Treviso, in programma il 6 settembre.