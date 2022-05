Zero Branco, al via cantieri pubblici per 1,3 milioni di euro

Oltre 1 milione e 300 mila euro di opere pubbliche. Sono alcuni dei principali lavori al via nel territorio comunale di Zero Branco e per le quali gli iter sono conclusi o stanno procedendo spediti. Gli interventi riguardano messe in sicurezza e riqualificazioni nonché progetti legati alla sicurezza stradale. “Esprimo soddisfazione perché progettualità importanti, non solo sotto l’aspetto economico ma anche e soprattutto per l’impatto positivo che avranno sulla comunità, troveranno presto compimento. Un plauso di tutta l’Amministrazione va al personale comunale impegnato nei diversi progetti e in particolare al Settore Lavori Pubblici” è il messaggio del Sindaco Luca Durighetto.

La prima opera ad aver visto la luce nelle scorse settimane è stata quella relativa ad un nuovo dosso rialzato: obiettivo era la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale lungo il marciapiede di via Verga con la ciclabile di via Petrarca. L’intervento risponde ad alcune richieste giunte dai genitori dei bambini delle scuole. L’opera ha un valore di 7 mila euro. È di complessivi 190 mila euro, invece, il costo del primo stralcio del progetto di rigenerazione urbana del centro lungo la Strada regionale Noalese. Nel tratto compreso tra Piazza Umberto I e via Foscolo saranno infatti riqualificati, nell’ordine: piazzetta Martiri di Cefalonia, lo spazio antistante l’ufficio postale, l’incrocio di Via Ugo Foscolo e tutto il tratto ciclopedonale di collegamento. L’opera gode di un contributo della Regione Veneto pari a 106 mila euro. La rimanenza è coperta da fondi comunali.

L’intervento più oneroso, di un valore complessivo pari a 900 mila euro, finanziati interamente tramite un contributo statale è quello per la messa in sicurezza di via Peseggiana, con la realizzazione di una pista ciclopedonale. Nei giorni scorsi la Stazione Unica Appaltante di Treviso ha comunicato l’esito positivo della gara e con la conclusione delle attività scolastiche prenderanno ufficialmente il via i lavori. Il cantiere prevede prima il rifacimento del ponte sul Rio Tasca e a seguire l’arretramento delle recinzioni delle proprietà private interessate, per consentire a Veritas la posa delle condotte fognarie. Entro il mese di settembre, infine, si prevede il via ai lavori del cantiere per la realizzazione di una rotatoria su via Kennedy, all’intersezione con via Primo Maggio. ll progetto definitivo è in fase di definizione e in attesa dei pareri, ma la Provincia di Treviso ha confermato un proprio contributo pari a 250 mila euro.