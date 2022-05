Zoppas Arena, il Comune: «No alla discoteca, sì a sport e concerti»

«La serata del 1º giugno con il trapper Shiva è confermata ma non abbiamo nessuna intenzione di trasformare la Zoppas Arena in una discoteca». Fabio Chies, sindaco di Conegliano, mette fine alla polemica nata in questi giorni sul futuro del palazzetto cittadino.

«Non ho incontrato i titolari delle discoteche "Diamantik" e "Micasa" e non è mai stata discussa la possibilità di una serie di serate disco alla Zoppas - aggiunge il primo cittadino -. Il palazzetto resta di proprietà del Comune: l'evento del 1º giugno sarà una festa studentesca all'interno del calendario di eventi che il palazzetto ospiterà nei prossimi mesi». Decine le lamentele arrivate in Comune dopo la comparsa della pagina ufficiale "Zoppas Disco Arena" creata su Instagram dai gestori del "Diamantik" e del "Micasa" per promuovere l'evento del 1º giugno. «Gli organizzatori della serata - continua Chies - hanno semplicemente inviato una richiesta scritta in Comune per ottenere l'autorizzazione ad usare il palazzetto. Chiunque avrebbe potuto farlo. Mi lascia perplesso il nome "Zoppas Disco Arena", io non mi sarei mai sognato di cambiare nome al "Diamantik"» ironizza il sindaco con una vena polemica.

«Fino a fine anno il palazzetto ospiterà per il 90% manifestazioni sportive e per il restante 10% grandi concerti internazionali - fanno sapere dall'amministrazione -. Non vogliamo allontanare i giovani da Conegliano ma nemmeno dare il via a progetti di cui non si era mai discusso prima. Dobbiamo erogare servizi, non limitarci a gestire un palazzetto. La Zoppas Arena è unica nell'area dell'Alta Marca e va sfruttata nel migliore dei modi. Detto questo, se i gestori delle discoteche della zona vorranno proporci nuove iniziative per la stagione invernale li ascolteremo». Gli assessori allo Sport (Primo Longo) e al Turismo (Claudia Brugioni) hanno sottolineato invece l'importanza della Zoppas Arena in chiave Unesco come palcoscenico per il turismo internazionale. A fine anno sarà indetto il bando pubblico per trovare il nuovo proprietario della Zoppas: «La struttura - conclude il sindaco Chies - potrà essere rilevata da una o più società. L'importante è che eventi sportivi e concerti restino le attività principali del palazzetto».