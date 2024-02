Deha potenzia il servizio di customer care con Eurostep commerce

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Deha, brand capofila di Meeting Group Spa, azienda di Treviso con 50 anni di storia e know-how nell’abbigliamento sportswear, investe sul digitale per costruire un rapporto sempre più fidelizzato con i propri clienti.

Dopo un recente replatfom su Shopify e una nuovo sito user-friendly e intuitivo, l’azienda concentra ora la sua attenzione sul potenziamento del servizio di customer care. Deha.it è accessibile in tre lingue e i prodotti sono acquistabili in 35 paesi, con visibilità in altri 20. Per tutti i clienti del brand provenienti dai vari touchpoint, sia digitali che retail, è ora a disposizione uno staff dedicato che offre assistenza telefonica e via mail in italiano, inglese e tedesco, il tutto gestito su piattaforma Zendesk. Il supporto pre e post-vendita è un aspetto fondamentale per la retention dei clienti e la costruzione di una solida reputazione di brand, ma il management di Deha vuole andare oltre offrendo anche un servizio di clienteling. Con questa modalità di assistenza gli operatori di customer care diventano ambasciatori del brand, offrendo un servizio integrativo alla navigazione del catalogo prodotti, raccontando il prodotto e le caratteristiche che rendono ogni capo unico, consigliando l’utente come farebbe un assistente alla vendita in un negozio fisico.

I commenti

«Il supporto al cliente è uno dei nostri principali obiettivi - afferma Gian Andrea Vendramel, Creative Director di Deha -. Attraverso il nostro customer care vogliamo offrire ai clienti anche un servizio di personal shopper, espandendo il funnel di acquisto e integrando l’esperienza utente sul sito con la presenza di un operatore, capace non solo di fornire informazioni ma anche di suggerire e proporre, in base alle necessità e alle richieste del cliente».

«La collaborazione con Deha ci entusiasma perchè uno dei nostri obiettivi condivisi è quello di spingere sull’efficacia del customer care non solo come commodity ma come asset valoriale per il brand, una tendenza che tutti gli ecommerce dovrebbero adottare» continua Paola Caberlotto, Customer Success Manager Eurostep. L’heritage di Deha affonda le radici nell’incontro di sport e danza con il design italiano, la tradizione artigiana con l'innovazione. Più del 50% delle collezioni sono interamente Made in Italy e tutti i capi sono controllati o parzialmente lavorati in Italia a garanzia dell'alta qualità della filiera. Con il suo servizio di customer care, il brand aggiunge un ulteriore elemento di accuratezza e attenzione verso i propri clienti. Eurostep Eurostep Commerce è la società specializzata in System Integrator, Digital Marketing e servizi di Outsourcing per gli ecommerce. Dalla prima riga di codice alla gestione dei resi, Eurostep guida le aziende in ogni fase della loro crescita digitale attraverso sviluppo, gestione e accelerazione di progetti ecommerce. Maggiori informazioni su servizi, casi di studio e materiali da consultare e scaricare gratuitamente su Eurostep.it.