Nasce il primo concorso di bellezza "Miss colline Conegliano e Valdobbiadene"

Parte la prima edizione di “Miss Colline Conegliano e Valdobbiadene”, il nuovo prestigioso Concorso internazionale di talento, bellezza, moda e spettacolo, organizzato dall'Associazione culturale “Il Piave” con la Direzione artistica e generale dell'ideatore-Patron Dott. Alberto Micaglio patrocinato dalla Provincia di Treviso, che prevede sabato 23 e 30 settembre un tour esclusivo di tappe nelle migliori location del territorio con una emozionante Finale in una serata di Gala nella quale, con la votazione di una qualificata giuria, verranno proclamate la Reginetta delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, Miss Marca Trevigiana nonché Miss Il Piave, fascia del giornale Media Partner, e altre fasce importanti.

Unendo bellezza a 360° (intesa non solo come estetica ma anche etica), moda, spettacolo e amore per il nostro territorio, ogni tappa punta a promuovere e valorizzare l'area collinare, provinciale e le sue rinomate città, creando un mix brillante e facendosi latrice di un messaggio contro ogni forma di violenza sulle Donne e il bullismo nonché sostenendo la sensibilizzazione nei confronti della sicurezza stradale. In ogni tappa oltre alle sfilate e alla moda ci saranno musica, dj set, spettacoli di luci e animazione colorando la serata di rosa e allegria.

La Kermesse è aperta a tutte le ragazze dai 15 ai 35 anni che vogliano trascorrere una serata di divertimento provando l'emozione di sfilare in una importante passerella, ed è gratuita. L'intero Concorso con tutti gli aggiornamenti si può seguire sulla relativa pagina Instagram. Per avere informazioni e iscriversi è sufficiente inviare una mail a: missconeglianoevaldobbiadene@gmail.com.