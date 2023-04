Miss Città Murata 2023, le selezioni fanno tappa a Castelfranco Veneto

La terza selezione del concorso di bellezza più seguito in Veneto che valorizza le città murate e le sue bellezze architettoniche si svolgerà alla discoteca Arya’s di Castelfranco Veneto sabato 15 aprile.

Le miss, presentate da Eleonora Sorato, sfileranno dapprima in abito da sera, poi con il costume Paradise Beachwear e inseguito saranno protagoniste delle sfilate di moda delle proposte ottiche di Ottica Capello, dei gioielli di Fdreams e degli abiti di St.on House di Resana. L'evento, patrocinato dalla Regione Veneto, si propone di promuovere le città murate e il territorio veneto facendolo conoscere al pubblico e alle nuove generazioni. In ogni serata è presente un momento dedicato alla storia dove il pubblico potrà conoscere e apprezzare la cultura e le tradizioni della località ospitante.

Anche per la 23esima edizione è rinnovata la collaborazione tra Miss Città Murata e The Look of the Year Italy che rappresenta la più prestigiosa manifestazione internazionale legata al mondo del modeling a cui hanno partecipato alcune delle più belle e affermate modelle tra le quali Cindy Crawford, Linda Evangelista, Gisele Bundchen, Nina Moric, Vanessa Incontrada e Natasha Stefanenko. Durante la selezione di Castelfranco, tra una sfilata e l’altra, ad allietare la serata ci sarà la voce della cantante Fabiola Osorio e saranno presenti Miss Città Murata 2022 Katia Moro e Aurora Arrigoni seconda classificata 2022. Per iscriversi alle prossime selezioni basta compilare il modulo online. L'iscrizione è gratuita e non comporta alcun vincolo.