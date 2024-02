Pagine d'organo 2024, torna la grande musica in chiese e auditorium della Marca

Le chiese e gli auditorium di Treviso, Salgareda e Quinto di Treviso dall’11 febbraio al 5 aprile 2024 accoglieranno la tredicesima edizione di “Pagine d’Organo”, il festival internazionale di musica d’organo organizzato dalla Fondazione Antiqua Vox, presieduta da Claudio De Nardo. La rassegna rappresenta oggi un immancabile appuntamento annuale per gli appassionati d’organo, straordinario strumento “principe” della musica sacra e liturgica, di cui la città di Treviso custodisce un pregevole patrimonio di esemplari storici, costruiti in varie epoche dai più importanti maestri organari.



A questa tradizione appartiene l’organo in stile barocco-tedesco della chiesa di Santa Bona di Treviso, costruito da Franz Zanin (1988, sottoposto ad un recentissimo intervento di manutenzione promosso da Antiqua Vox. Da quest’anno per la prima volta entrerà a far parte del percorso concertistico del festival, la cui direzione artistica è curata dal maestro Massimiliano Raschietti. Altra “perla” dell’edizione 2024 sarà la presentazione del restauro eseguito per restituire bellezza alla tela seicentesca raffigurante “Sant’Egidio”, attribuita al pittore spagnolo Jusepe De Ribera, custodita nella basilica di Santa Maria Maggiore. La presentazione sarà seguita dal concerto all’organo di Santa Caterina, con le musiche risalenti all’epoca in cui visse il pittore, eseguite dallo spagnolo Andres Cea Galán. La tela è stata riscoperta fortuitamente dallo storico dell’arte Franco Moro insieme a Claudio De Nardo, durante una visita nella sacrestia della basilica, dove si trovava l’opera ritrovata in condizioni di degrado, intitolata a Sant’Onofrio. Il restauro, promosso economicamente da Antiqua Vox e voluto dalla parrocchia, è stato eseguito da Francesca Faleschini, restauratrice padovana che ha riportato all’originario splendore anche l’Annunciazione del Tiziano, nel Duomo di Treviso. Dalla “pulizia” del dipinto di Jusepe De Ribera (o Ribera) è emerso un aspetto fondamentale, per dare un nome certo al santo rappresentato: il fogliame ha rivelato il muso di una cerva, l’animale che con il proprio latte, secondo la leggenda, nutrì l’eremita Egidio, nato ad Atene intorno alla metà del VII secolo d.C. e arrivato in Francia in un bosco vicino alla foce del Rodano, in quell’epoca storica regione della Languedoc.

La rassegna

La tredicesima edizione consta di sette date, in cui il pubblico avrà l’opportunità di seguire un ricco programma di incontri e concerti, interpretati da nomi di spicco del panorama organistico internazionale. Nella sua missione di valorizzazione degli organi storici, il festival di Antiqua Vox si avvale di importanti patrocini: Regione Veneto, Provincia di Treviso, Confindustria Veneto Centro e dei Comuni di Treviso, Salgareda e Quinto di Treviso. Main sponsor della rassegna sono Linea Gel Italia e CentroMarca Banca; inoltre offrono il loro sostegno COF, Farmacia San Francesco, Colortech e Le Botteghe di Quinto. Oltre al meraviglioso strumento della chiesa di Santa Bona, si potranno ascoltare il grande organo in stile barocco della chiesa di San Giuseppe (Dell’Orto e Lanzini 1990), quello in stile sinfonico-francese della parrocchiale di Salgareda (Andrea Zeni 1999), lo storico Nacchini (1750) dell’auditorium chiesa di Santa Croce, gioiello della scuola organaria veneta settecentesca, l’organo in stile rinascimentale italiano della chiesa di Santa Caterina (Francesco Zanin 1998) e il pregiato organo ottocentesco della chiesa di San Cassiano di Quinto (De Lorenzi 1865). La presentazione di “Pagine d’Organo” avrà luogo nella chiesa di Santa Caterina, in cui è prevista un’ampia descrizione degli organi e degli interpreti. Sarà spiegato il complesso funzionamento dell’organo e il pubblico potrà porre domande e avere chiarimenti.

I commenti

«Un festival diffuso, che unisce la bellezza della musica alla valorizzazione di un patrimonio che merita di essere conosciuto e approfondito - spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Treviso, Maria Teresa De Gregorio -. Ringrazio Antiqua Vox per essere riuscita, anche quest’anno, a creare una rete che permette di mettere in luce non solo gli organi più belli e prestigiosi di Treviso, Salgareda e Quinto ma anche chiese e luoghi della cultura caratterizzati da elementi architettonici e artistici unici».

«Da sempre, Antiqua Vox crede che la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio organario di Treviso e della Marca Trevigiana costituiscano momenti importanti per l’arricchimento culturale del territorio e della comunità - continua il direttore artistico Massimiliano Raschietti -. Il format di questi concerti vuole raccontare l’organo e la sua musica grazie ad un’attenta proposta che unisce arte musicale, alto profilo internazionale degli interpreti e supporti per l’ascolto».



Claudio De Nardo, presidente della Fondazione sottolinea: «Dopo anni di attività possiamo affermare che Antiqua Vox ha vinto la sfida di rendere patrimonio del pubblico gli splendidi organi della città e provincia di Treviso e l’ampia letteratura organistica grazie ad un'attenta proposta che unisce musica, arte, alta qualità degli interpreti e contributi storico culturali. Raccontare l'organo come affascinante macchina sonora e approfondire la conoscenza tecnica dello strumento, attraverso spiegazioni e visite guidate, ha consentito agli appassionati di entrare nel vivo del mondo degli organi e della sua musica. Un cammino che continua con successo e grande soddisfazione».

«Siamo orgogliosi di essere al fianco di Pagine D’Organo, tredicesima edizione del Festival internazionale d’organo organizzato dalla Fondazione Antiqua Vox, che rappresenta una pietra miliare nell'ambito della cultura musicale e organistica, attirando un pubblico sempre più vasto - conclude Claudio Alessandrini, direttore Generale di CentroMarca Banca -. Grazie alla passione del presidente Claudio De Nardo e del direttore artistico Massimiliano Raschietti, offre al pubblico l'opportunità di conoscere strumenti unici, di approfondire la propria comprensione della musica d'organo, e anche di immergersi nei nostri luoghi storici della Marca Trevigiana, veri scrigni di arte e bellezza. Una collaborazione consolidata nel tempo tra Antiqua Vox e CMB che ha un valore intrinseco. Entrambi condividiamo la visione di valorizzare il patrimonio culturale della città i valori dell'aggregazione e della sostenibilità, così importanti per la crescita della comunità in cui operiamo».

Il programma