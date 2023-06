Premio Locanda Da Gerry 2023: premiati tre giovani talenti

Stasera, venerdì 16 giugno, ore 20, la cerimonia di consegna all'omonimo ristorante di Monfumo. Durante la serata saranno premiati 3 giovani talenti: Sara Pilla, 23 anni, gondoliera veneziana, il mestiere più caratteristico e storico della città lagunare. Giselda Torresan, 33 anni, influencer ecologista originaria di Asolo e cresciuta nella malga di famiglia alle Bocchette nel Bellunese. Sara Furlanetto, 29 anni, di Castelfranco Veneto fotografa documentarista tra i fondatori di Va’ Sentiero, progetto di riscoperta e valorizzazione del Sentiero Italia, il percorso più lungo che attraversa il nostro Paese. «Questa edizione del Premio vuole essere l’occasione per rendere onore al merito e alla bravura di tre giovani donne che sono riuscite a convogliare passioni e interessi in un progetto personale più ampio, che può essere fonte d’ispirazione ed esempio per altri giovani» sottolinea il patron Gerry Menegon.

Il ricavato della serata verrà devoluto alla LILT-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Treviso per sostenere un progetto di ricerca scientifica sul cancro al seno. Finalità del progetto, denominato “Best Clinical Practice nella Radioterapia dei Tumori della Mammella in Italia: raccolta dati in un Registro Nazionale e attivazione di specifici programmi di follow up per l’analisi delle tecniche, tossicità e risultati estetici”, è di creare una banca dati per studi epidemiologici e diffondere le informazioni sugli effetti del trattamento radiante nelle pazienti con questo tipo di neoplasia, attivando specifici programmi di follow up per l’analisi dei risultati.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al gala solidale, per info. e adesioni: 0423 945750.