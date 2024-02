Teatro Goldoni, in arrivo lo spettacolo acrobatico: "Titizé - A Venetian Dream"

Lo spettacolo acrobatico Titizé. A Venetian Dream sarà protagonista assoluto, da luglio a ottobre 2024, del cartellone del Goldoni di Venezia, Teatro stabile del Veneto. Un evento di grande prestigio, «lo spettacolo ufficiale della Città di Venezia», presentato oggi alla Bit - Borsa internazionale del turismo di Milano dal sindaco Luigi Brugnaro con il presidente del Tsv, Giampiero Beltotto. Attori, acrobati, musicisti e interpreti multidisciplinari sono i performer di questo show, che ricrea un teatro fondato sulla meraviglia e sullo stupore, frutto del lavoro della compagnia Finzi Pasca in partnership con la compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo.

L'evento è pensato per il rilancio internazionale del Teatro Goldoni di Venezia, il più antico tra i teatri moderni tutt’ora in attività in Italia, che di recente ha subito un intervento di restyling finanziato dal Comune in occasione dei suoi 400 anni: il luogo in cui la tradizione veneziana della commedia dell’arte e del teatro di prosa si trasformano in uno spettacolo dedicato a un pubblico intergenerazionale, grazie anche al linguaggio universale della clownerie, della danza, della musica e del teatro acrobatico. Titizé. A Venetian Dream resterà in scena dal 18 luglio al 13 ottobre 2024, tutte le settimane dal giovedì alla domenica; successivamente continuerà la sua tournée in Italia e in Europa, per poi tornare sul palcoscenico veneziano nell’estate 2025.

«Abbiamo investito per ristrutturare il Goldoni oltre 1 milione e 700mila euro - ha ricordato il sindaco Brugnaro nel corso della presentazione - e per dare alla città un teatro rinnovato, con impianti moderni e sicuri, che ora è gestito da una fondazione partecipata anche dalle altre città, Treviso e Padova, oltre alla Regione Veneto, in un’ottica metropolitana. Questo, secondo me, è un modo per dimostrare che Venezia è aperta, consapevoli che la cultura è il filo conduttore della nostra storia e dobbiamo raccontarla a chi viene in città. Con cultura intendiamo un palinsesto ampio di attività, che vanno dai teatri alla musica sino alle manifestazioni di alto livello che prendono vita all’Arsenale, come il Salone nautico e quello dell’Alto artigianato italiano».

«Siamo grati all'amministrazione comunale per la fiducia che continua a riporre nel nostro teatro, così come alla Regione Veneto - è il commento di del presidente Beltotto -. Questo è un progetto pensato per un teatro che lo scorso anno ha compiuto 400 anni e adesso è pronto per una nuova avventura. Uno spettacolo internazionale realizzato assieme alla compagnia Finzi Pasca, conosciuta in tutto il mondo, capace di fare teatro attraverso un linguaggio universale. Quattro mesi e un progetto ricco di entusiasmo, per un teatro fatto di divertimento».

Lo spettacolo è scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, tra i membri fondatori dell’omonima compagnia di base a Lugano in Svizzera, che nei suoi 40 anni di attività internazionale ha realizzato oltre 40 spettacoli (fra cui tre cerimonie olimpiche, due spettacoli per il Cirque du Soleil e 8 opere liriche) che hanno calcato i palcoscenici di 600 teatri e festival in 46 paesi di tutto il mondo, per oltre 15 milioni di spettatori. Le scenografie sono affidate a Hugo Gargiulo, mentre Maria Bonzanigo è la compositrice delle musiche originali, Giovanna Buzzi la costumista e Roberto Vitalini cura i contenuti video.

Lo spettacolo è stato presentato agli operatori turistici di tutto il mondo nell’ambito delle principali fiere turistiche europee, dalla TTG di Rimini alla WTM di Londra, e sarà poi promosso anche nell’ambito della ITB di Berlino il prossimo marzo, oltre che in questi giorni alla Bit di Milano.