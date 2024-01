Villa Sandi consegna tre borse di studio agli studenti della Scuola Dieffe di Valdobbiadene

Si è svolta oggi la cerimonia di assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti dell’ultimo anno della Scuola Dieffe di Valdobbiadene. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è sostenuta da Villa Sandi, azienda vitivinicola leader nella produzione di vini e di Prosecco DOCG e DOC, in Veneto e in Friuli.

Scuola Dieffe ha voluto premiare gli allievi che durante il triennio formativo 2021/2023 si sono distinti per impegno, passione e costanza, acquisendo competenze professionali in indirizzo. Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle attività didattiche sia curriculari sia extra scolastiche: per l’Istituto, crescita professionale e umana sono considerate obiettivi formativi convergenti e inscindibili. Tre sono gli studenti e le studentesse che hanno ricevuto una borsa di studio del valore di mille euro ciascuna: Gabriele Marcolin per l’indirizzo di Produzione Alimentare, Lu Zhi Xuan per l’indirizzo Sala-Bar e Manuel Bresolin - recentemente vincitore della “Selezione del miglior allievo di cucina del Veneto”, concorso rivolto a tutte le scuole alberghiere della Regione - per l’indirizzo Cucina.

«In occasione della terza edizione delle Borse di Studio, rinnoviamo il nostro orgoglio per aver creduto nel valore di Scuola Dieffe, una realtà che si è affermata per la capacità di valorizzare le tradizioni e le eccellenze agroalimentari del territorio - commenta Giancarlo Moretti Polegato, Presidente di Villa Sandi -. Attraverso la riqualificazione degli spazi che ospitano l’Istituto, il supporto alla didattica e alle eccellenze scolastiche, Villa Sandi vuole investire nei giovani talenti per favorirne la crescita. Mi auguro che le borse di studio assegnate oggi possano costituire per i ragazzi e le ragazze un ulteriore stimolo per migliorarsi e rinnovare le proprie motivazioni. Grazie alle loro abilità e alla loro passione, potranno formare una nuova generazione di professionisti in grado di promuovere i sapori e l’accoglienza italiana a livello internazionale, rispondendo ad una vocazione che è propria della terra veneta. Cibo, vino e il loro abbinamento sono parte di un patrimonio che Villa Sandi promuove puntando sulla qualità. Un valore che ci ha permesso di arrivare in tutto il mondo, facendo conoscere la bellezza e la vocazione dei nostri luoghi».

Oltre al Presidente di Villa Sandi Giancarlo Moretti Polegato, hanno partecipato alla cerimonia anche Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione Veneto, e Luciano Fregonese, Sindaco di Valdobbiadene. Il collegio docenti della Scuola Dieffe è stato unanime nella scelta, che spiega così: «L’assegnazione delle borse di studio al merito testimonia il valore del legame che unisce Scuola Dieffe e Villa Sandi, in qualità di partner prezioso nello sviluppo dell’offerta educativa. Da sempre Scuola Dieffe crede che i parametri di crescita degli alunni siano misurabili non solo attraverso i voti ma leggendo il loro percorso scolastico nel complesso. La tenacia, l’impegno, la passione, la capacità di relazionarsi e la resilienza sono un risultato concreto dell’esperienza didattica, che alunni e alunne porteranno con sé nel loro cammino professionale e personale. Un patrimonio umano che l’Istituto vuole tutelare e ribadire attraverso questa attesa iniziativa».

L’Istituto è stato recentemente citato come esempio di avanguardia formativa dall’indagine “La mappatura dell'innovazione educativa” costruita da Ashoka e Indire, braccio scientifico del Ministero dell’Istruzione, insieme ad altre istituzioni educative a livello nazionale. In particolare, è stato riconosciuto il progetto “La sfida del FOOD-COST”, programma che ha sfidato gli studenti nella strutturazione di un menù completo per una cena, affrontando in gruppo tutte le fasi progettuali, implementative e rendicontative della composizione di un menù per un ristorante.