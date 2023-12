/ Via Fornasette

Agguato mortale, 26enne uccisa a coltellate sulla porta di casa

L’episodio si è verificato a Spineda di Riese Pio X, in via Fornasette, intorno alle 12. A perdere la vita è stata Valeria Ballan. Gli investigatori stanno ascoltando il compagno della donna, Nicola Scapinello. La coppia viveva insieme da almeno 3 anni ed ha un figlio di 4 anni. Il presunto killer sarebbe Bujar Fandaj, un uomo di origini kossovare probabilmente conosciuto dalla vittima e dal suo findanzato. E' ancora in fuga