Aggressione fuori dallo stadio, calciatore preso a testate

È finita nel peggiore dei modi la partita valida per il campionato di Promozione Veneto (Girone E) tra Ponzano e Fiori Barp Calcio, giocata domenica allo stadio "Bepi Pizzolon". Nel finale di gara, vinta 0-1 dalla squadra ospite, le prime contestazioni da parte dei tifosi trevigiani contro l'arbitro e alta tensione tra i giocatori in campo. Un'ora dopo la fine della partita, però, l'episodio più grave.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il 20enne Abderrahmane Ghodbane, calciatore del Fior Barp, è stato aggredito da un gruppo di tifosi trevigiani all'uscita dello stadio. Accerchiato, il giocatore è stato colpito da una testata che gli ha provocato la rottura del labbro. I compagni di squadra, accorsi in aiuto del 20enne, hanno fotografato con i telefoni l'aggressore, fuggito prima dell'arrivo dei carabinieri sul posto. Il Ponzano Calcio prende le distanze e condanna fermamente quanto accaduto fuori dallo stadio sostenendo che nessun tesserato della squadra trevigiana è coinvolto nell'aggressione. Tutto è partito da un gruppo di tifosi fuori controllo. Il Fiori Barp però vuole giustizia per quanto accaduto e ha denunciato l'aggressione alle forze dell'ordine chiedendo che l'aggressore venga rintracciato.