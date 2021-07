Aggredito in casa con l'olio bollente: 26enne ricoverato al centro Grandi ustionati

L'aggressione è avvenuta domenica 18 luglio in un'abitazione di Via Borgo Furo a Santa Bona, Treviso. Ustioni sul 30% del corpo per S.S., 26enne straniero. L'aggressore è stato arrestato e condotto in carcere

Violenta aggressione in casa, domenica 19 luglio, nel quartiere di Santa Bona a Treviso. Alla base della lite, scoppiata all'interno di un'abitazione privata in Via Borgo Furo, ci sarebbero questioni legate alla droga.

Verso le 22.45 S.S., un ragazzo straniero di 26 anni, è stato aggredito da D.S. centrafricano pluripregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale con una padella piena di olio bollente dove si stavano cucinando delle patatine fritte, riportando ustioni sul 30% del corpo. Altre due persone sono rimaste ferite nell'aggressione, tra cui la proprietaria dell'appartamento. Una di queste è già stata dimessa dall'ospedale mentre una donna di 46 anni è stata ricoverata in condizioni di media gravità al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso dopo essere stata raggiunta da alcuni schizzi di olio bollente. Oltre ad essere rimasto ustionato, il 26enne sarebbe stato anche colpito in testa dal suo aggressore con la padella rovente. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Treviso e il personale del Suem 118. Il giovane aggredito è stato ricoverato al centro Grandi ustionati di Padova mentre il suo aggressore è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Santa Bona. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato nuovamente di fuggire aggredendo violentemente gli operatori ma è stato subito contenuto e accompagnato in Questura Il pubblico ministero sta valutando in queste ore se accusarlo di tentato omicidio oltre che di aggressione. Durante i controlli nell'appartamento la polizia ha sequestrato anche un piccolo quantitativo di droga.