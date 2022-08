Muore in moto a 17 anni, sabato l'ultimo addio ad Alessandro

Sono attese centinaia di persone per dare l'ultimo saluto ad Alessandro Feletto, il 17enne di Ormelle morto martedì 9 agosto in sella al suo scooter Malaguti, travolto da un furgone delle poste guidato da una 29enne del posto.

Dalla Procura è arrivato in queste ore il nullaosta per la sepoltura: nessuna responsabilità accertata contro la giovane alla guida del mezzo che ha travolto Alessandro. Venerdì sera, alle ore 20, don Massimo celebrerà il santo rosario in memoria del giovane studente del liceo scientifico Antonio Scarpa. Un ragazzo benvoluto da tutti, con la testa sulle spalle e tutta la vita davanti. Sabato 13 agosto, alle ore 10, la cerimonia funebre. Ci saranno i genitori Egle e Stefano, il fratello, la nonna, amici e compagni di scuola. Tutti uniti nel dolore di una tragedia ancora troppo difficile da accettare.