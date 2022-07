Bazar della droga in garage, alla sbarra un 28enne

Un chilo di stupefacente, fra hashish e marijuna, e circa 50 grammi di cocaina. Questo quanto trovato in possesso di un 28enne di Arcade, A.V., comparso oggi, 7 luglio 2022, di fronte al gup di Treviso per il processo, con il rito abbreviato, in cui deve rispondere di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento (in cui il giovane è difeso dall'avvocato Remo Lot) è stato rinviato al prossimo autunno.

L'operazione, condotta dai carabinieri di Montebelluna il 1 febbraio del 2021, aveva permesso di scoprire che A.V aveva trasformato il garage di casa in un vero e proprio bazar per lo spaccio. I clienti, molti dei quali giovanissimi, si recavano dal pusher anche dopo il coprifuoco, facendosi beffe delle normative anti-Covid-19. Il ragazzo aveva scontato anche un periodo in carcere, sottoposto ad una misura cautelare.

L'indagine nei suoi confronti è partita dalla segnalazione ai militari di uno strano viavai dall'abitazione del 28enne, che ha peraltro precendenti (sempre per drog) alle spalle. Durante un perquisizione i militari avevano ritrovato e sequestrato circa 950 grammi di hashish suddivisi in panetti, 350 grammi di marijuana, circa 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento le dosi che poi venivano cedute a pagamento.