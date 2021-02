Lo trovano in casa con 40 grammi di cocaina: arrestato un 39enne

Nella mattinata di mercoledì il personale della Questura di Treviso, in collaborazione con agenti del Commissariato di Conegliano e di un’unità cinofila di Padova, ha dato esecuzione ad una misura cautelare nei confronti del 39enne nigeriano M.C. residente a Conegliano e indagato recentemente dalla Squadra Mobile per spaccio di stupefacenti.

Nell'occasione i poliziotti hanno rinvenuto 40 grammi di cocaina suddivisa in ovuli e in dosi già pronte per lo spaccio, nonché anche della sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante verosimilmente frutto dell’attività di spaccio. Lo stupefacente, nello specifico, era stato occultato magistralmente all’interno di una fessura ricavata in un mobile della cucina ma il luogo non è sfuggito all’infallibile fiuto del cane “poliziotto”. Alla luce della reiterata attività di spaccio, lo straniero è stato dunque tratto nuovamente in arresto e portato in carcere.