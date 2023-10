Evade dai domiciliari e deruba un anziano: 28enne finisce in carcere

I carabinieri di Treviso e Venezia hanno unito le forze nella lotta ai furti e alle truffe ai danni degli anziani. Nelle scorse ore i militari dell'Arma hanno arrestato una ragazza 28enne, di origini milanesi, domiciliata però nel Veneziano.

La giovane era agli arresti domiciliari per una serie di precedenti per furto ma, nonostante ciò, continuava a delinquere. Una quindicina di giorni fa, infatti, la giovane aveva messo a segno un furto con la cosiddetta "tecnica dell’abbraccio" ai danni di un 84enne residente alle porte di Treviso, avvicinato vicino casa da una giovane che con destrezza gli aveva sfilato il portafogli dalla tasca dei pantaloni, rubandogli documenti e un centinaio di euro in contanti. Al termine delle indagini dei carabinieri di Treviso la 28enne è stata denunciata per furto aggravato. La denuncia ha fatto scattare la sospensione degli arresti domiciliari per la giovane, accompagnata nel carcere femminile della Giudecca, a Venezia.

Gli altri controlli

In carcere su ordine dell'autorità giudiziaria sono finiti anche altri due arrestati dai carabinieri di Treviso: si tratta di un 23enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Treviso. Il giovane era stato condannato per detenzione e spaccio di droga. L'altro fermato è un 29enne su cui pendeva una condanna a un anno e otto mesi emessa dal tribunale di Venezia per reati di droga commessi tra il 2017 e il 2018 a Mestre.