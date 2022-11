Spacciavano cocaina, hashish e marijuana: fermati tre pusher ventenni

I carabinieri del comando provinciale di Treviso hanno fermato nelle scorse ore tre giovani di origine kosovara, tutti accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre, verso l'1.30, i militari dell'Arma di Casale sul Sile hanno fermato in via Roma, all’esterno di un locale, un 24enne in atteggiamento sospetto. Sottoposto ad un'accurata perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di quasi mezzo etto di hashish, oltre a un dispositivo per la pesatura della droga, subito sequestrato. Per lo straniero è scattata invece la denuncia all'autorità gudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Venerdì mattina, invece, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora (con divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni in orario serale e notturno) a carico due 22enni stranieri, già noti alle forze dell'ordine, e accusati di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti continuati e in concorso. Lo scorso agosto i due giovani erano già stati arrestati in flagranza, a Vedelago, con dosi di cocaina e marijuana e i soldi ottenuti dalla vendita della droga. L'attività di spaccio con vendita "al dettaglio" di singole dosi (prevalentemente cocaina) veniva gestita dagli indagati sia autonomamente sia con l'aiuto uno dell'altro. In caso di impossibilità dell’uno o dell’altro, i clienti venivano “rinviati” al collaboratore/coindagato per soddisfare sempre e comunque le loro richieste.