Sbanda dopo la doppia curva e finisce ruote all'aria nel fosso

Ha perso il controllo della Fiat Punto su cui stava viaggiando, in prossimità di una doppia curva lungo Via Piovega, strada che collega Pieve del Grappa a Castelcucco. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi l'automobilista di origini straniere alla guida dell'auto finita ruote all'aria nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 dicembre. Sul posto, in suo soccorso, è intervenuto il personale del Suem Pedemontana Emergenza Odv con volontari e infermiere per il primo soccorso. Il carro attrezzi ha rimosso il veicolo uscito di strada, limitati i disagi per la viabilità.