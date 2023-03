Avrebbe diffamato attuale segretario provinciale della Lega, attivista Ztl finisce davanti al giudice

Di lì a qualche giorno Mario Conte sarebbe diventato sindaco, il primo cittadino più giovane della città di Treviso eletto, con la Lega Nord, a soli 39 anni. Ma la battaglia politica intorno alla sua candidatura (si opponeva al candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo, che era già stato sindaco per un mandato) si era fatto via via più incandescente e aveva anche chiamato in causa temi come il razzismo e la cosiddetta omofobia. Nel giugno del 2018, a decidere di schierarsi - se non con il Pd e le altre listre progressiste di certo contro il Carroccio - c'era il gruppo Ztl Wake Up, che fa riferimento al centro sociale Django una cui aderente, Gaia Righetto, si sarebbe lasciata (intorno al 12 dello stesso mese) andare a commenti diffamatori su Facebook nei confronti del deputato Dimitri Coin, attuale segretario provinciale della Lega, che aveva partecipato attiviamente alla competizione elettorale trevigiana. «Ecco - aveva scritto in un post la Righetto - stampiamoci tutti questi volti bene in mente. Sugli scranni di Palazzo dei Trecento (sede del consiglio comunale, nd.r.), al bar, per strada, ovunque a questi maschi bianchi, che portano oscurità e odio a questi razzisti, sessisti, omofobi, devastori rinnoviamo la nostra dichiarazione di guerra». Tutto riportato nel proprio profilo accanti a una fotografia che, fra gli altri, ritraeva proprio Coin.

Tanto era bastato per la vittima di questa presunta diffamazione a presentare una denuncia querela, sfociata in un decreto penale di condanna, a mille euro euro di multa e pena sospesa, cui la giovane ha però fatto opposizione con l'avvocato Giuseppe Romano. «Ci sono - ha degtto il legale - tutti gli estremi per giudicare quelle parole una critica politica, per quanto aspra, e non una diffamazione». E con l'opposizione la Righetto aveva chiesto di essere ammessa al rito immediato. Coin, assistito dall'avvocato Stefano Trubian, si è invece costituito come parte civile, chiedendo all'autrice del post la cifra di diecimila euro.