Baby gang si danno appuntamento in città: ragazzina viene presa a calci in testa

E' di una ragazzina presa a calci in pancia ed in testa il bilancio di una violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri in centro a Montebelluna. Verso le ore 17, infatti, alcuni gruppi di ragazzi si sono dati appuntamento sotto al loggiato del Municipio e in breve sono partite offese ed urla reciproche. Come però riporta "il Gazzettino", ad un certo punto due ragazzine minorenni hanno tentato la fuga venendo però aggredite da una coetanea che ha preso a calci una delle due malcapitate. La scena si è svolta di fronte agli occhi attoniti dei passanti, tanto che è stata subito allertata la polizia locale che, una volta sul posto, ha cercato di capire cosa fosse successo sentendo direttamente gli interessati che ora rischiano una denuncia. Fondamentali nelle indagini saranno poi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. In ogni caso, non si tratterebbe di un episodio isolato in città, ma di una sorta di routine di violenza tra ragazzi esacerbata negli ultimi mesi, a Montebelluna così come a Treviso ed in altre città della provincia. Una situazione pericolosa ma comunque da tempo attenzionata dal sindaco Bordin che punta sulla tolleranza zero nei confronti di chiunque si macchi di episodi di violenza a Montebelluna.