Troppi clienti pregiudicati: "Bar allo stadio" chiuso per cinque giorni

Il Questore di Treviso ha disposto la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al "Bar allo stadio" di Via Ugo Foscolo a Treviso per motivi di ordine pubblico e sicurezza e per impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

Il provvedimento prevede la chiusura del locale per 5 giorni ed è stato eseguito e notificato al titolare dell'esercizio commerciale nel corso della mattinata di ieri, venerdì 10 dicembre. Il locale è sempre stato oggetto di particolare attenzione dal personale della polizia di Stato in quanto erano stati individuati all'interno pregiudicati, già noti alla giustizia. Il provvedimento non costituisce una sanzione per l'esercizio pubblico, ma è volto solo ad evitare la prosecuzione di una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica. Continue verifiche da parte della polizia di Stato, effettuate negli ultimi giorni, hanno permesso di confermare la circostanza secondo la quale il bar era divenuto abituale punto di ritrovo di soggetti gravati da numerosi precedenti penali divenendo così un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.