Rissa a bicchierate al Bar 8: trenta giorni di chiusura e licenza sospesa

Il Questore di Treviso, Manuela De Bernardin, ha disposto oggi, martedì 14 novembre, la chiusura per 30 giorni e la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al "Bar 8", chiamato anche "Angel Bar", nelle immediate vicinanze della stazione dei treni di Treviso Centrale.

Il provvedimento è arrivato dopo la grave lite tra due ubriachi 40enni avvenuta lo scorso 8 novembre e degenerata in una violenta aggressione a bottigliate. L'aggressore, un 40enne marocchino residente in provincia di Padova, aveva sfregiato il volto del rivale con un bicchiere di vetro rotto ferendosi ad una mano. Nel tentativo di fuggire verso Padova, l'uomo era svenuto per il troppo sangue perso in stazione dei treni. Sull’episodio sono ancora in corso le indagini dei poliziotti della squadra mobile per risalire a tutti i responsabili e ricostruirne l’esatta dinamica. Il provvedimento è stato preso, oltre che per la rissa a bicchierate, anche tenendo conto che il locale, gestito da titolari di origine cinese, continuava da tempo a essere frequentato da pregiudicati e al centro di numerosi affari loschi.