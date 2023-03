Distributore non eroga carburante, rompe con una gomitata il monitor

E' stato identificato dai carabinieri, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza di una stazione di servizio della zona del Grappa, un automobilista 52enne che, pare a seguito della mancata erogazione di carburante da parte del distributore automatico, ne ha danneggiato il monitor colpendolo violentemente con una gomitata. Un moto di rabbia che l'uomo pagherà ora a caro prezzo. La posizione del presunto autore del danneggiamento sarà infatti ora posta dai militari dell'Arma al necessario vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Treviso.

Militari dell'Arma hanno dato, nelle ore scorse, esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Treviso a carico di un 51enne italiano. L'uomo, rintracciato dai Carabinieri nel coneglianese, deve scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione a seguito di condanna per una rapina in strada a persona commessa nel trevigiano nel 2015. L'arrestato è stato condotto in carcere a Treviso.

Per un'estorsione commessa nel 2020 ai danni di un operaio, era attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Treviso. Nelle scorse ore, il giovane, un 27enne italiano, all'esito delle indagini svolte dai Carabinieri di Castelfranco Veneto che hanno riscontrato le sue reiterate violazioni al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (nei giorni scorsi era stato pure sorpreso in un appartamento di proprietà comunale dove si era illecitamente introdotto) è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello del Tribunale di Venezia che ha aggravato la misura cautelare già in atto. L'arrestato è stato condotto in carcere a Treviso.