Bimbo di otto anni morso da una vipera mentre cammina con i genitori

Attimi di paura, domenica pomeriggio poco dopo le ore 17, quando un bambino di otto anni, residente a Conegliano, è stato morso da una vipera mentre passeggiava insieme ai genitori in località Claut, comune montano del Friuli Venezia Giulia al confine con la provincia di Belluno. I genitori del piccolo hanno subito allertato i soccorsi: dall’ospedale si è alzato l’elisoccorso del Suem 118. Pochi minuti più tardi il bambino è stato stabilizzato sul posto e portato in ospedale a Belluno dov’è stato ricoverato in osservazione. Il piccolo ha trascorso la notte in osservazione ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.