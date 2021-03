Meduna di Livenza, ordigno bellico inesploso trovato nei campi

Sabato 6 marzo, verso le ore 16 in zona Mure a Meduna di Livenza, una coppia a passeggio con il cane che, nel dicembre 2019 aveva già individuato una bomba inesplosa, ha scoperto un nuovo ordigno bellico sempre tra i campi della zona.

Sul posto è stato chiamato il sindaco Arnaldo Pitton che, via Facebook, ha commentato l'accaduto con queste parole: «Ringrazio i due cittadini per la loro tempestiva chiamata e per il senso civico dimostrato anche questa volta. Abbiamo provveduto ad avvisare gli artificieri, i carabinieri di Motta di Livenza (Comandante Gemma) e la Protezione civile per circoscrivere l'area interessata. Il terreno in questione si trova dopo il ponte di Mure, sulla sinistra. L'ordigno inesploso, trovato sabato 6 marzo, sarebbe una granata di circa 27 centimetri, con una spoletta da 9 centimetri e, secondo gli esperti, ancora potenzialmente pericolosa. La bomba trovata a fine 2019 era stata fatta brillare dagli artificieri in zona Saccon. Un destino che potrebbe toccare nelle prossime settimane anche a questo secondo ordigno inesploso. La decisione spetterà agli artificieri.