Urta il manubrio di un'altra bici e scivola per 30 metri, paura per un cicloturista

Doveva essere una corsa in bicicletta tra le colline del trevigiano ma si è trasformata in un incidente che lo ha costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna per un trauma al torace e ad una spalla.

Brutta avventura oggi, domenica 24 ottobre, per B.S., un 44 residente a Cittadella, in provicia di Padova. L'uomo stava percorrendo una strada tra i boschi a Semonzo di Borso del Grappa quando ha urtato il manubrio di un'altra bici, perdendo l'equilibrio e scivolando a terra per oltre 30 metri. Il 44enne è stato subito raggiunto dai soccorsi del Suem 118. Si temeva che potesse avere lesioni alla schiena, poi giunti sul posto i sanitari hanno appurato che se l'è cavata con una trauma toracico e alla spalla sinistra.