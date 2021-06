Fuga di gas, esplode un'abitazione: anziani coniugi salvi per miracolo

Il boato alle 4 del mattino in via Levada a Ponte di Piave. Illeso un 90enne mentre una 87enne ha riportato gravi ustioni ma non è in pericolo di vita. Intervenuti sul posto i carabinieri di Maserada sul Piave, i vigili del fuoco e il Suem 118. L'abitazione è andata semidistrutta ed è ora inagibile

Solo miracolosamente non ha provocato vittime quanto accaduto nella notte, poco dopo le 4, a Breda di Piave, in via Levada. Un'esplosione, provocata da una fuga di gas (probabilmente una bombola), ha semidistrutto l'abitazione di due pensionati, un uomo di 90 anni e una donna di 87 anni.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, ambulanza e automedica del Suem 118 e i carabinieri della stazione di Maserada sul Piave. La donna, A.P., dopo le immediate cure mediche dovute alle gravi ustioni riportate (sul 90% del corpo), non è in pericolo di vita ed è stata trasportata all'ospedale Cà Foncello mentre l'uomo, A.D.B., non avrebbe riportato nessuna lesione in quanto, al momento dell'esplosione, si trovava in una stanza attigua.

I due anziani sono stati soccorsi inizialmente dai figli che abitano nelle vicinanze. Al loro arrivo i vigili del fuoco di Treviso hanno intercettato, chiuso e messo in sicurezza la bombola di gpl che era sotto le macerie e che sarebbe stata la causa della deflagrazione.