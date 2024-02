Risse e aggressioni a clienti e buttafuori, discoteca "Max Max" chiusa per cinque giorni

La discoteca "Max Max" di Caerano San Marco, in via Padova, rimarrà chiusa al pubblico per cinque giorni su ordinanza firmata dal Questore di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan. Il provvedimento arriva dopo una lunga sequela di risse tra clienti e aggressioni che hanno visto finire nel mirino anche gli stessi addetti alla sicurezza del locale da ballo. Gli interventi da parte dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna si sono ripetuti con frequenza nelle ultime settimane, tanto da indurre l'Arma a chiedere una misura in base all'articolo 100 del Tulps, il testo unico per la pubblica sicurezza.

Sono state in particolare quattro le aggressioni gravi che si sono registrate, sia tra avventori che nei confronti dei buttafuori, uno dei quali ha riportato gravi ferite ad una fronte dopo il lancio di uno sgabello mentre stava cercando di dividere alcuni clienti che si stavano affrontando nel locale a calci e pugni.

La misura della chiusura per cinque giorni, piuttosto tenue, dipende in particolar modo dalla collaborazione fornita con gli investigatori dell'Arma e alla Questura di Treviso da parte della proprietà del locale che come recita un comunicato diramato nel pomeriggio dall'Appiani "ha inteso adottare per il futuro una gestione virtuosa del locale in termini di sicurezza, volta a tutelare la cittadinanza, impedendo il ripetersi di circostanze analoghe a quelle che hanno generato una situazione di pericolo concreto soprattutto per gli altri avventori non coinvolti negli episodi delittuosi".

La Questura di Treviso continua nel suo giro di vite, con lo scopo di "prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, nonchè a garantire in primis la sicurezza nel settore del pubblico spettacolo e della somministrazione di alimenti e bevande, al fine soprattutto di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica".