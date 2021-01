Coltello da trenta centimetri nel furgone, 53enne denunciato

L'arma è stata sequestrata nella tarda mattinata di venerdì in via Schiavonia, a Conscio di Casale sul Sile, durante un controllo stradale dei carabinieri

A bordo del suo furgone, in una delle tasche del mezzo, teneva un coltello lungo 30 centimetri e con una lama da 19. Per questo motivo i carabinieri di Casale sul Sile, durante un controllo stradale, hanno denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, un trevigiano di 53 anni, C.C., con precedenti di polizia alle spalle. L'episodio che lo ha visto protagonista è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, venerdì 22 gennaio: in via Schiavonia, a Conscio, i militari lo hanno fermato per un normaale controllo stradale e durante una perquisizione personale e del mezzo, è stato ritrovato il coltello. L'arma bianca è stata sequestrata.