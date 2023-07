In auto con mezzo chilo di cocaina, due pusher arrestati dai carabinieri

Due involucri di cellophane con all'interno 452 grammi di cocaina. E' quanto hanno trovato i carabinieri di Casale sul Sile, all'interno dell'auto, una Lancia Ypsilon, su cui viaggiavano un 32enne tunisino che è stato arrestato per spaccio, e un suo connazionale 31enne che è stato invece denunciato. Gli stranieri, entrambi nullafacenti, sono stati fermati nel primo pomeriggio da una pattuglia di militari, durante un servizio di perlustrazione del territorio lungo una delle vie principale del posto. Il conducente una volta identificato ha tentato di ripartire nonostante il controllo in atto ma è stato subito bloccato dai carabinieri.

In quel momento, il passeggero della vettura scendeva repentinamente dal veicolo riuscendo a dileguarsi a piedi facendo perdere le proprie tracce, abbandonando però il proprio portafoglio contenente documenti di identità, all’interno dell’abitacolo, permettendo così la sua identificazione. L’immediata e attenta perquisizione del veicolo ha permesso ai carabinieri di trovare 452 grammi di cocaina suddivisi in due involucri di cellophane, mentre la successiva perquisizione presso l'abitazione del fermato consentiva di sequestrare 4.100 euro in banconote di vario taglio, ritenute verosimilmente provento di precedente attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, la locale A.G disponeva la misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio. Le indagini sul caso proseguono, con l'obiettivo di individuare eventuali complici e smantellare l'intera organizzazione criminale.