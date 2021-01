Cronaca Casier / Via Giovanni Verga

Ladri all'assalto, i residenti li costringono alla fuga

Serata di paura ieri sera, 4 gennaio, a Casier in via Verga. Un 23enne si è trovato aa tu per tu con tre malviventi, travisati con passamontagna: stavano cercando di forzare il magazzino della sua abitazione