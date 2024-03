Un etto di "fumo" nascosto nella confezione di uno smartphone, 19enne nei guai

A Casier presso il parco di via L. Da Ponte un 19enne del posto in atteggiamento sospetto è stato controllato ieri pomeriggio da una pattuglia di militari dell' Arma e trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di quasi 90 grammi occultato nella confezione di uno smartphone. Stupefacente sequestrato e giovane deferito in stato di libertà.

Domenica scorsa un 34enne di origini nigeriane sorpreso domenica scorsa dai carabinieri di Treviso nei pressi della stazione delle autocorriere di Treviso, in violazione di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in città emesso a suo carico il 3 marzo dalla locale Questura, è stato per questo motivo denunciato.

Verso le 17 di ieri, 18 marzo, a Montebelluna, nel corso di un controllo nel parcheggio dell'ipermercato di via Schiavonesca Priula 64, una pattuglia dei carabinieri hanno arrestato un 40enne di origini nigeriane che è risultato raggiunto da un Ordine di Carcerazione emesso l'11 marzo dalla Procura della Repubblica di Varese in quanto deve scontare 6 mesi di reclusione a seguito di condanna per reati di lesioni aggravate e minaccia, commessi in Varese nel mese di luglio 2018. Lo straniero è stato condotto alla Casa Circondariale di Treviso.