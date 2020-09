Maglie, pantaloni e scarpe con griffe falsificate, 30enne nei guai

Un 30enne di Loria è stato denunciato nei giorni scorsi, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, per i reati di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione. L'uomo, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 4 maglie, 2 pantaloni e 4 paia di scarpe da uomo, recanti marchi prestigiosi contraffatti. La merce veniva interamente sequestrata, per i successivi accertamenti e sviluppi investigativi.

