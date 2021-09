Lo fermano alla guida di un'auto rubata il giorno prima

Un ladro particolarmente sfortunato quello fermato oggi, 16 settembre, da una pattuglia dei carabinieri di Godega di Sant'Urbano. Si tratta di un 31enne che è stato arrestato per ricettazione

Lo fermano mentre è alla guida di una Volkswagen Polo, per un normale controllo stradale, e si scopre che l'auto era stata rubata il giorno prima. Un ladro particolarmente sfortunato quello finito nella rete dei controlli dei militari della stazione di Godega di Sant'Urbano. Il controllo è stato eseguito nella giornata di oggi, 16 settembre. Si tratta di un 31enne di origini romene, disoccupato e con precedenti, C.N.M., che è stato denunciato per ricettazione. L'auto era stata trafugata ad una 64enne che è così potuta tornare in possesso del suo veicolo.