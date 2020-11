Ladri nel bar smascherati dal Ris di Parma: fatale un'impronta

La scorsa estate avevano messo a segno un furto in un bar del centro di Castelfranco Veneto. A distanza di tre mesi, grazie alle impronte digitali, inviate al Ris di Parma, è stato possibile inequivocabilmente attribuire il furto agli autori, due cittadini marocchini di circa 24 anni.

L'indagine è stata condotta dei militari della stazione di Castelfranco Veneto che hanno denunciato entrambi gli stranieri per furto aggravato in concorso. A loro carico sono emersi inequivocabili responsabilità su un furto della somma di 350 euro in contanti, messo a segno nella notte del 9 agosto, all'interno di un bar del centro castellano. I ladri avevano agito approfittando della chiusura notturna del locale e, forzando una finestra, erano entrati prendendo il denaro dal registratore di cassa. Il successivo sopralluogo effettuato dai militari dell'Arma ha permesso di rilevare le impronte digitali dei responsabili del furto, che il Ris dei carabinieri di Parma, all'esito di un'approfondita indagine tecnica, ha attribuito ai due nordafricani.