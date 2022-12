Sei casette di Natale scassinate, denunciato un 18enne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, hanno denunciato, per furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli, un 18enne del luogo, con precedenti penali alle spalle, il quale, la scorsa notte, ha forzato la porta d'ingresso di sei casette di Natale di proprietà del Comune, posizionate della centralissima piazza Giorgione. Misero il bottino dei raid, una somma in contanti di 47 euro. Il ragazzo, fermato per un controllo da parte dei militari, è stato trovato in possesso anche di un martello frangivetro e di una chiave inglese che gli sono stati sequestrati. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario.