Box in fiamme, auto distrutta nel rogo: al lavoro i vigili del fuoco

Paura nella serata di martedì per un incendio dell’annesso di un rustico in via Nogarola a Castelfranco Veneto. L'allarme è scattato alle 19.45 circa e sul luogo dell'emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco dal locale distaccamento e da Treviso con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori. I pompieri hanno spento le fiamme dell’annesso, evitando il coinvolgimento della struttura attigua. Bruciata e andata completamente distrutta un’auto che si trovava all’interno e da cui forse hanno preso avvio le fiamme. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 22. Fortunatamente non si sono registrati feriti.