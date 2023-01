Guasto ad un'autocisterna in A4: sostanze pericolose sull'asfalto, traffico in tilt

I vigili del fuoco di Venezia e del distaccamento di Motta di Livenza oltre ai tecnici del nucleo Nbcr di Venezia sono al lavoro per contenere lo sversamento di una ignota sostanza pericolosa, dispersa dal serbatoio di un'autocisterna che stava percorrendo l'autostrada A4 in direzione Venezia. Il guasto si è verificato al confine tra San Donà di Piave e Cessalto. Per consentire queste delicate operazioni l'autostrada è temporaneamente stata chiusa alla circolazione. L'autobotte è finita in panne in seguito al guasto delle tubature del mezzo pesante. Alla base ci sarebbe forse lo scoppio di uno pneumatico ma accertamenti saranno eseguiti in seguito dalla polizia stradale. La situazione della circolazione nell'area resta critica.

Il comunicato di Autovie: autostrada chiusa

Dalle ore 18 di oggi, mercoledì 18 gennaio, è stato chiuso il tratto autostradale della A4 tra Portogruaro e San Donà di Piave in direzione Venezia per la perdita di acido cloridrico dalla cisterna di un mezzo pesante. Lo sversamento non è stato causato da un incidente ed è avvenuto nel tratto tra Cessalto e San Donà. Una volta giunta la segnalazione alla sala radio di Autovie Venete del guasto al mezzo, sul posto si sono recati il personale della Concessionaria assistito dal nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei vigili del fuoco. Constatata la situazione, si è provveduto alla chiusura del tratto ma anche degli svincoli in entrata di San Stino, Cessalto e Portogruaro in direzione Venezia, reindirizzando il traffico lungo il by pass A28/A27. Si sta quindi provvedendo al travaso in sicurezza della sostanza e alla bonifica della sede stradale interessata dal problema.