Si schianta in barca contro una briccola, grave un 58enne

Sono molto gravi le condizione di un 58enne, residente a Cessalto, che ieri pomeriggio, sabato 29 luglio, intorno alle 15,30, mentre si trovava a bordo della sua imbarcazione si è schiantato contro una briccola posizionata alla foce del fiume tagliamento, nella zona di Punta Tagliamento tra Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'uomo, che ha riportato ferite alla testa e lesioni in altre parti del corpo, è stato ricoverato all'ospedale di Udine.

L'impatto del natante con la briccola, avvenuto per cause in corso di accertamento, è avvenuto mentre il 58enne stava navigando a bordo di un natante di circa sette metri. La centrale operativa Sores di Palmanova ha subito inviato il personale sanitario del 118. Sul posto anche i militari della Guardia costiera dell'ufficio circondariale marittimo di Grado, laCapitaneria di Porto di Monfalcone e i vigili del fuoco volontari di Lignano, intervenuti con un gommone con chiglia rigida.

A dare l'allarme e a intervenire per primi in soccorso del ferito è stato l'equipaggio di un barca che era in transito nei pressi dello schianto. Al momento non sono note le cause dello schianto , anche perchè la giornata era limpida. L'uomo era in barca da solo e potrebbe essere stato abbagliato dal sole e non aver visto l'ostacolo, oppure è rimasto vittima di un momento di distrazione.