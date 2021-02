Box serra artigianale per coltivare marijuana, 44enne nei guai

Indagine dei carabinieri di Cessalto che hanno sequestrato durante una perquisizione domiciliare anche 90 grammi di sostanza. Automobilista con "erba" in auto a Cison, via la patente

In casa nascondeva una piccola serra, costruita artigianalmente, per far crescere piantine di marijuana, 92 grammi di sostanza già pronta all'uso e una bilancia di precisione. A finire nei guai un 44enne di Cessalto, I.S., finito nella rete di un'indagine portata avanti dai militari della stazione di Cessalto che ieri pomeriggio, 11 febbraio, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e sequestrato il materiale. E' solo una delle molte attività condotte dell'Arma, su spinta del comandante provinciale Gianfilippo Magro (foto in basso), per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella Marca.

Tra queste c'è anche l'intervento dei militari della stazione di Cison di Valmarino che nei giorni scorsi hanno segnalato alla Prefettura di Treviso un 44enne della zona: controllato a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di 16 grammi di marijuana, nascosti in un marsupio sotto il sedile. La patente di guida è stata di conseguenza ritirata.