Lavorava al ristorante "Al calice" di Chiarano, cuoco stroncato da un male incurabile

Si svolgerà sabato, 2 aprile, presso la chiesa parrocchiale di San Stino di Livenza, il funerale di Diego Caminotto, il cuoco 60enne mancato lunedì scorso all'ospedale di Portogruaro dove si trovava ricoverato da tre settimane a causa di un male incurabile, un tumore fulminante che non gli ha lasciato scampo. Caminotto, pur con radici nel veneziano (i due figli vivono a San Dona'), era molto conosciuto nella zona dell'opitergino mottense per aver lavorato, prima del tragico epilogo, al ristorante "Al Calice" di Chiarano (i colleghi di lavoro sono stati messi al corrente della tragedia martedì) ed era stato proprietario, insieme alla moglie, anche della trattoria Veneta a Cessalto, nellla frazione di Santa Maria di Campagna. Decine i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore ai figli di Caminotto: Pier gestisce oggi "Alla vecchia dogana" a Cessalto.